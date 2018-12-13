Сильные морозы идут на Калугу

В ближайшие дни в Калуге усилятся морозы. В пятницу, 14 декабря, в городе ожидается около -5 градусов.

В субботу похолодает до -6..-8. А к вечеру воскресенья синоптики обещают 18 градусов мороза.

До -20 ожидается и в понедельник, 17 декабря. При этом, вероятно, облачность снизится и наконец-то выглянет солнце.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! А вам нравится погода нынешней зимой? Делитесь впечатлениями в комментариях!