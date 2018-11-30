Морозы уйдут в начале недели

В пятницу, 30 ноября, погодой в Калужской области будет управлять антициклон. Температура воздуха в Калуге составит -8..-6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ночью ожидаются сильные морозы - до -15. Днём будет около -7..-5 градусов. Средняя суточная температура пока отстает от нормы на 4-5 градусов.

В воскресенье, 2 декабря, погода начнет меняться. Потеплеет и пройдёт небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -9..-7, а днём будет -5..-3.

В начале следующей недели днём температура станет подниматься до нуля. Пойдёт небольшой снег.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! А какой вы погоды ждёте на Новый год? Пишите в комментариях!