Морозы уйдут в начале недели

В пятницу, 30 ноября, погодой в Калужской области будет управлять антициклон. Температура воздуха в Калуге составит -8..-6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 768 мм рт. ст., что выше нормы.
В субботу ночью ожидаются сильные морозы - до -15. Днём будет около -7..-5 градусов. Средняя суточная температура пока отстает от нормы на 4-5 градусов.
В воскресенье, 2 декабря, погода начнет меняться. Потеплеет и пройдёт небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -9..-7, а днём будет -5..-3.
В начале следующей недели днём температура станет подниматься до нуля. Пойдёт небольшой снег.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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