Калугу засыпало снегом

Вечером в воскресенье, 25 ноября, на Калугу обрушился снегопад. Город покрылся снежным покровом буквально за час.
Пока нельзя сказать, пролежит ли этот снег до весны, но в ближайшую неделю он точно не растает. В понедельник в городе прогнозируется до -4, а дальше начнётся похолодание. В четверг-пятницу синоптики обещают дневную температуру в -10 градусов.
Утром в понедельник и пешеходам, и автомобилистам следует быть особенно аккуратными на дорогах.
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