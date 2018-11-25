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Калугу засыпало снегом

25.11.2018 23:41 0 873 Дмитрий Ивьев
Калугу засыпало снегом

Вечером в воскресенье, 25 ноября, на Калугу обрушился снегопад. Город покрылся снежным покровом буквально за час.

Пока нельзя сказать, пролежит ли этот снег до весны, но в ближайшую неделю он точно не растает. В понедельник в городе прогнозируется до -4, а дальше начнётся похолодание. В четверг-пятницу синоптики обещают дневную температуру в -10 градусов.

Утром в понедельник и пешеходам, и автомобилистам следует быть особенно аккуратными на дорогах.


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Тэги: погода снег
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