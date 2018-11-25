Калугу засыпало снегом

Вечером в воскресенье, 25 ноября, на Калугу обрушился снегопад. Город покрылся снежным покровом буквально за час.

Пока нельзя сказать, пролежит ли этот снег до весны, но в ближайшую неделю он точно не растает. В понедельник в городе прогнозируется до -4, а дальше начнётся похолодание. В четверг-пятницу синоптики обещают дневную температуру в -10 градусов.

Утром в понедельник и пешеходам, и автомобилистам следует быть особенно аккуратными на дорогах.