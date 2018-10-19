На выходных резко похолодает

В пятницу, 19 октября, нашу область пересечет атмосферный фронт. Местами в зоне фронта пройдут небольшие дожди. Воздух в Калуге прогреется до +13..+15 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт ст.

В субботу будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -1..6, днём - до +11.

В воскресенье, 21 октября, пройдут осадки, возможен даже мокрый снег. Температура воздуха ночью +1..+3, днём - до +10.

В начале следующей недели прогнозируются понижение температуры и осадки.

Уважаемые читатели! А какие у вас планы на предстоящую зиму? Поделитесь в комментариях!