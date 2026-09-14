В понедельник калужан ждёт облачная погода без дождя
В понедельник, 14 сентября, в Калужской области установится облачная погода с прояснениями. Дождя синоптики не обещают. Ночью и утром возможно образование тумана.
Утром воздух прогреется до +9 градусов. Днём температура поднимется до +18 градусов.
Юго-западный ветер в течение дня сменит направление на северное. Его скорость минимальна - всего 1–3 метра в секунду.
Атмосферное давление останется стабильным – 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 42–65%.
Такие погодные условия характерны для начала осени.
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