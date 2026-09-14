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В понедельник калужан ждёт облачная погода без дождя

Сергей ПЕТРОВ
14.09, 06:08
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В понедельник, 14 сентября, в Калужской области установится облачная погода с прояснениями. Дождя синоптики не обещают. Ночью и утром возможно образование тумана.

Утром воздух прогреется до +9 градусов. Днём температура поднимется до +18 градусов.

Юго-западный ветер в течение дня сменит направление на северное. Его скорость минимальна - всего 1–3 метра в секунду.

Атмосферное давление останется стабильным – 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 42–65%.

Такие погодные условия характерны для начала осени.

 

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