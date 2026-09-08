В Калужской области ожидается солнечная погода

Во вторник, 8 сентября, установится ясная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура опустится до плюс 8 градусов (а по области местами могут быть заморозки), днём воздух прогреется до плюс 16 градусов.

Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для региона.