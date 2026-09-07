Сентябрьская прохлада и зонт наготове: какой будет погода в Калуге 7 сентября

В Калуге 7 сентября, ожидается типичная осенняя погода.

Утром столбики термометров покажут +11°, днём воздух прогреется до +14°, но из-за пасмурного неба и северо-западного ветра до 4 м/с будет ощущаться прохладнее — около +9°.

Во второй половине дня возможен дождь, так что не забудьте зонт.

Вечером станет свежее (+11°), а к ночи похолодает до +7°, небо прояснится.

Атмосферное давление в течение дня будет колебаться в пределах 742–745 мм рт. ст., влажность останется высокой.