В Калужской области 6 сентября ожидается прохладная и дождливая погода
В воскресенье будет облачно. Местами пройдёт дождь.
Утром температура составит около плюс 13 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 16 градусов.
Западный ветер будет умеренным — порывы достигнут 4 метров в секунду.
Атмосферное давление немного повысится до 736 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы.
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