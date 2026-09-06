В Калужской области 6 сентября ожидается прохладная и дождливая погода

В воскресенье будет облачно. Местами пройдёт дождь.

Утром температура составит около плюс 13 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 16 градусов.

Западный ветер будет умеренным — порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление немного повысится до 736 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы.