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В Калужской области 6 сентября ожидается прохладная и дождливая погода

Дмитрий Ивьев
06.09, 05:50
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В воскресенье будет облачно. Местами пройдёт дождь.

Утром температура составит около плюс 13 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 16 градусов.

Западный ветер будет умеренным — порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление немного повысится до 736 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы.

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