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В Калужской области 4 сентября ожидается тёплая погода

Дмитрий Ивьев
04.09, 05:50
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В пятницу будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 21 градуса — это комфортное тепло для начала осени.

Ветер юго-западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

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