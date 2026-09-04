В Калужской области 4 сентября ожидается тёплая погода

В пятницу будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 21 градуса — это комфортное тепло для начала осени.

Ветер юго-западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 740 миллиметров ртутного столба.