В Калужской области 4 сентября ожидается тёплая погода
В пятницу будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 14 градусов, днём воздух прогреется до плюс 21 градуса — это комфортное тепло для начала осени.
Ветер юго-западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится до 740 миллиметров ртутного столба.
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