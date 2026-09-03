В Калужской области ожидаются дожди
В четверг, 3 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 15 градусов, днём воздух прогреется до плюс 19 градусов.
Ветер юго-западный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного повысится до 743 миллиметров ртутного столба.
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