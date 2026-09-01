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В Калуге потеплеет в первый день осени

Дмитрий Ивьев
01.09, 05:50
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Во вторник, 1 сентября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 16 градусов, днём воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 743 миллиметров ртутного столба.

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