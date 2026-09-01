В Калуге потеплеет в первый день осени
Во вторник, 1 сентября, в Калужской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 16 градусов, днём воздух прогреется до плюс 25 градусов.
Ветер южный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится на уровне 743 миллиметров ртутного столба.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь