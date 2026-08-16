В воскресенье в Калужской области ожидается до +24 градусов

В воскресенье, 16 августа, жителей Калужской области ждёт облачная, но тёплая погода.

Осадков синоптики не обещают.

Утром столбики термометров покажут +17 градусов. Днём воздух прогреется до +24 градусов. В таких условиях приятно провести время в парке или за городом.

Ветер будет умеренным. С утра – западный, 2–4 метра в секунду. Во второй половине дня усилится – до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление начнёт постепенно снижаться – с 742 до 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 47–66%.

Погода располагает к активному отдыху. Хорошего настроения и тёплого воскресенья!