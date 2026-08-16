В воскресенье в Калужской области ожидается до +24 градусов
В воскресенье, 16 августа, жителей Калужской области ждёт облачная, но тёплая погода.
Осадков синоптики не обещают.
Утром столбики термометров покажут +17 градусов. Днём воздух прогреется до +24 градусов. В таких условиях приятно провести время в парке или за городом.
Ветер будет умеренным. С утра – западный, 2–4 метра в секунду. Во второй половине дня усилится – до 8 метров в секунду.
Атмосферное давление начнёт постепенно снижаться – с 742 до 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 47–66%.
Погода располагает к активному отдыху. Хорошего настроения и тёплого воскресенья!
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