В Калужской области ожидается переменная облачность с дождём
В субботу, 15 августа, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 13 градусов, днём воздух прогреется до плюс 20 градусов - это небольшое потепление по сравнению с предыдущими днями.
Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.
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