В Калужской области ожидается переменная облачность с дождём

В субботу, 15 августа, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 13 градусов, днём воздух прогреется до плюс 20 градусов - это небольшое потепление по сравнению с предыдущими днями.

Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.