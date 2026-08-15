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В Калужской области ожидается переменная облачность с дождём

Дмитрий Ивьев
15.08, 05:50
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В субботу, 15 августа, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 13 градусов, днём воздух прогреется до плюс 20 градусов - это небольшое потепление по сравнению с предыдущими днями.

Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

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