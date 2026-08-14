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В Калужской области в пятницу ожидается прохладная погода

Дмитрий Ивьев
14.08, 05:50
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14 августа в Калужской области установится сухая, но прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 12 градусов, днём воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 6 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

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