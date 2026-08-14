В Калужской области в пятницу ожидается прохладная погода
14 августа в Калужской области установится сухая, но прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 12 градусов, днём воздух прогреется до плюс 18 градусов.
Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 6 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь