В Калужской области синоптики прогнозируют жару с дождем

В четверг, 6 августа, в Калужской области ожидается переменная облачность.

В течение дня синоптики прогнозируют кратковременные локальные дожди.

В утренние часы термометры уже покажут +23 градуса, к обеду и вовсе раскочегарит до +31 градуса.

Южный ветер поменяет направление на западное скоростью 3-6 метров в секунду. Но облегчения это не принесет, и температура окружающей среды станет ощущаться как +33 градуса.

Атмосферное давление 473 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 52-62%.

УФ-индекс высокий – 89 баллов, геомагнитная обстановка спокойная, всего 2 балла.

Температура воды +18 градусов.