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Синоптики прогнозируют в Калужской области еще один погожий день

В среду, 5 августа, в Калужской области сохранится преимущественно ясная погода.
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 06:07
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Дождей синоптики не обещают, но в первой половине дня возможны туманы.

Утром температура окружающей среды +20 градусов. Днём разогреет до +27 градусов.

Штиль к обеду перейдет в юго-восточный ветер, но его скорость не превысит 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится от 746 до 744 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха 39-57%.

УФ-индекс высокий – 7 баллов, геомагнитное поле Земли в состоянии слабой бури – 3 балла.

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