Синоптики прогнозируют в Калужской области еще один погожий день
В среду, 5 августа, в Калужской области сохранится преимущественно ясная погода.
Дождей синоптики не обещают, но в первой половине дня возможны туманы.
Утром температура окружающей среды +20 градусов. Днём разогреет до +27 градусов.
Штиль к обеду перейдет в юго-восточный ветер, но его скорость не превысит 3 метров в секунду.
Атмосферное давление немного понизится от 746 до 744 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность воздуха 39-57%.
УФ-индекс высокий – 7 баллов, геомагнитное поле Земли в состоянии слабой бури – 3 балла.
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