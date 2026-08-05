Синоптики прогнозируют в Калужской области еще один погожий день

В среду, 5 августа, в Калужской области сохранится преимущественно ясная погода.

Дождей синоптики не обещают, но в первой половине дня возможны туманы.

Утром температура окружающей среды +20 градусов. Днём разогреет до +27 градусов.

Штиль к обеду перейдет в юго-восточный ветер, но его скорость не превысит 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится от 746 до 744 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха 39-57%.

УФ-индекс высокий – 7 баллов, геомагнитное поле Земли в состоянии слабой бури – 3 балла.