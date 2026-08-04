Синоптики обещают калужанам + 31 градус во второй половине недели

В Калужскую область на этой неделе придёт последняя волна летнего зноя.

Жителей региона ждут несколько по-настоящему жарких дней. По прогнозам синоптиков, август не спешит сдавать позиции и ещё покажет свой характер.

В среду температура воздуха поднимется до +26…+29 градусов. Во второй половине недели жара усилится. В четверг, несмотря на вероятность кратковременных гроз, столбики термометров покажут +28…+31 градус. В пятницу воздух снова прогреется примерно до +30 градусов.

- Несмотря на то что август - месяц погодных контрастов, лето будет неохотно уступать свои позиции и даже контратаковать! На этой неделе тени не спасут, и жителей Центральной России ждет последний августовский «зажар»! – сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Калужская область окажется в зоне этой жары. Синоптики советуют носить светлую одежду и не находиться подолгу на солнце.