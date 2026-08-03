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В Калуге 3 августа будет тепло и возможен небольшой дождь

Владимир Андреев
03.08, 06:00
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Новая рабочая неделя в Калуге начнется с по-настоящему летней погоды. В понедельник, 3 августа, в городе ожидается переменная облачность и по-прежнему жарко — днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17…+19 градусов.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым, с порывами до 2–3 м/с. Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба.

Калужанам стоит планировать прогулки и дела на свежем воздухе с утра — дневная жара и возможные кратковременные осадки могут внести свои коррективы.

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