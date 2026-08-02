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Воскресный день подарит калужанам летнюю жару

В воскресенье, 2 августа, в Калуге синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.
Сергей ПЕТРОВ
02.08, 06:14
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Утром температура воздуха уже составит +22 градуса. Днём столбики термометров поднимутся до +29. Юго-западный ветер скоростью 3-7 метров в секунду усилит ощущение жары. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42-54%.

Температура в водоёмах Калужской области +18 градусов.

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