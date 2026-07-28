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На Калужскую область надвигаются сильные дожди и град

Главное управление МЧС по Калужской области предупредило жителей об ухудшении погоды.
Ольга Володина
28.07, 12:32
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По данным регионального ЦГМС, с 13 часов 28 июля и в течение следующих суток в области ожидаются сильные осадки.

Синоптики прогнозируют ливни, грозы и град. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. Специалисты рекомендуют быть внимательными на улице и по возможности не выходить из дома без необходимости.

В МЧС напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефонам экстренных служб. Единый номер – 112, также работают номера «01» и «101» (с мобильного).

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