Калугу ждёт тёплое воскресенье с лёгким дыханием северо-восточного ветра

26 июля, в областном центре установится по-настоящему летняя, но при этом комфортная погода.

По данным синоптиков, ночь будет прохладной — столбики термометров опустятся до +13 градусов. Однако уже к середине дня воздух прогреется до +21 градуса, а по некоторым прогнозам — и до +23–+25°C.

Ветер сменит направление на северо-восточное и останется слабым, всего 1,1–2,8 м/с — идеальные условия для прогулок по набережной Оки или неспешных вечерних променадов в городском парке.

Что касается осадков, прогнозы разнятся: одни метеослужбы обещают переменную облачность без дождя, другие — небольшой дождь.

В любом случае, вероятность осадков оценивается не выше 25–30%, так что зонт лучше взять с собой, но серьёзных ливней не ожидается.

Солнце взойдёт над Калугой в 04:36 и скроется за горизонтом в 20:46, подарив жителям и гостям города почти 16 часов светлого времени. Идеальный день, чтобы насладиться последним воскресеньем июля!