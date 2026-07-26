Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода Калугу ждёт тёплое воскресенье с лёгким дыханием северо-восточного ветра
Новость дня Погода

Калугу ждёт тёплое воскресенье с лёгким дыханием северо-восточного ветра

Владимир Андреев
26.07, 06:00
0 187
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

26 июля, в областном центре установится по-настоящему летняя, но при этом комфортная погода.

По данным синоптиков, ночь будет прохладной — столбики термометров опустятся до +13 градусов. Однако уже к середине дня воздух прогреется до +21 градуса, а по некоторым прогнозам — и до +23–+25°C.

Ветер сменит направление на северо-восточное и останется слабым, всего 1,1–2,8 м/с — идеальные условия для прогулок по набережной Оки или неспешных вечерних променадов в городском парке.

Что касается осадков, прогнозы разнятся: одни метеослужбы обещают переменную облачность без дождя, другие — небольшой дождь.

В любом случае, вероятность осадков оценивается не выше 25–30%, так что зонт лучше взять с собой, но серьёзных ливней не ожидается.

Солнце взойдёт над Калугой в 04:36 и скроется за горизонтом в 20:46, подарив жителям и гостям города почти 16 часов светлого времени. Идеальный день, чтобы насладиться последним воскресеньем июля!

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJqY0E2d0I0Nk1jbEJEdHg5c0FJV0E9PSIsInZhbHVlIjoiaW1kR2RNMTFNZktSOGQ0V1R2cHcyb3ZoN3RHYjdCckg0dlVhWUdiamtOdzRzc2JYQWZmOGphMWtjTU5ZTkpjSG5ZK2xkUENyb2poaml1SDF6S0ZQVElmbFJ4S1l0YkpDUWQyeXdVdVVjam1oYTNPeGRwZUxCQTJReDUrbS82QWZFVklCdmtDc00xTGNtMGxaMUtoRVVXdHdqUTJxUHROZW1sSjV5YU9TNzJ6R1NkL2ZDUDRCOGE4SklPVVpnakZHNTZZQzAwZ1NFVWY5V1o5OXlqVm5BR21LdU5PT21UcExURjdOTDNpTEROK3FtVHA4NjduSTBEeThnZ1lZQ3c4cFd0V2ZnNUZFWXNsZGp2S3ZGNHdXeVEweDNHRUdXTmNNdFFJZW1VeGx6Rmx3dk1kYitHblNiY1lFZWliRVB1ZzlaTGhhcndtVEhPNkduRUh5SHExQ1JGR3pYbUdDRDFlcGNYRnlHeWZmVlZzMmhRV3Y3bXp2R0Z2dTN5SEJJaWxYNDBucnF3Q1Rhc1JpYU9zaVBCWlFWMkJBNVdJdFh6eDV5TGVxaUZOUzJzTG8zNGhtRE1Yb0hPTVRqa2RWeThDTSIsIm1hYyI6IjE2ZmVmM2VjM2U3MDlmMzAwMWFmNzJkYTI5NmE1M2IxYjM1Y2NhMDJlZTQxOWFlZTA4ODM4MzVlOGQ0MWE1NzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhIaTVCUWNweTl4TFBnK1pGUFhST2c9PSIsInZhbHVlIjoidUhSc2NkMkZWSlJOeUdRQVNXenE1QmNvSW9kZ1JySjZUUGhUaTlsWVlTa1VHWWtWaUVvbDBua0ZVbTFDWmJyNU9wMVoxWWM3TC8vY29tdTZ6UExJMmFtK2JLTk42N0FDU0d1NUgwc00vZituZmpiZURTQkhkdm1xZkpZTFJKWVF1dEVSNEFkazlhc0x3YUJCK0Q4TVRXZDMzTm8xalFHQmhUNkpvNktmWml2eC96RDVUd0hGYkJnOFJsbTAzK05kcjQ2bFA0VmxsSzJqd0JCL3d4Q2VDSTZCSEpOS1pPYWZhaCtFZDFFbW5mL0xwSzNoSmNvOFMzWmR0MGk0ZHJvMy9kWlRaNGwreWdjbU1zRWs1Unc0RUxOa1RhQ0lyQXdiSFlDSHNueWRMaGJlT3hjaUR3aW1xcURBZk4rUzBvOTVoQ1hoNDJ6NkNWVDZWWjllRnJwYTlmRlpxVEsrYllXTmZHcUl6MlZYMjFZakw2dzV2MnlKSXM0aGc4aVZhdlowbkorQitEMndnUGU3WjhzUkhRNEU0SUJxNnBEZi9CSUhBSStMbksxbjVtWFQvamtNQ2VwWTZnc2dVenNKeTJPMDBOQ3lxeWhMczUvRjZlZ3ViRWpLSFZhOUNXcFZ4TDRVWWNsZ3c0eC9uZjJ4bk9Ed1ROc3FNcXJCeU00ZFdhSEcrQ21WY2RWalgyWTFOZTcxVm44TlNxbk9LWkRScGdtME9YdDVMdnVPVk9nODhidS9sS1dYYk9mUkQ0clNYK3d2dkJoOHp1NXFuVVVqODdtN25tSXhFQjJNN3ErbnhxZW0rR3NJTWY0bHNyS3d4aHJOVzYreVdhTVdYQm1WTmduVCIsIm1hYyI6IjgwMjAxZGNkMzY1NDAwM2E1MmU1NzA3MWYwMTBmYjI2NTU1NTUwODZkNTYzNDI0YTEyMWQwZDYzNjMwODc4M2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+