Калугу ждёт жаркое воскресенье

В воскресенье, 19 июля, в Калужской области установится ясная и безоблачная погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 20 градусов, днём воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 744 миллиметров ртутного столба.