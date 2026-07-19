Калугу ждёт жаркое воскресенье
В воскресенье, 19 июля, в Калужской области установится ясная и безоблачная погода. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 20 градусов, днём воздух прогреется до плюс 26 градусов.
Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 744 миллиметров ртутного столба.
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