В Калужской области прогнозируют тёплые выходные
В субботу, 18 июля, установится ясная и безоблачная погода. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется до плюс 24 градусов.
Ветер северный, слабый - порывы не превысят 2 метров в секунду, что создаст ощущение спокойного летнего дня. Атмосферное давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.
Похожая погода будет и в воскресенье.
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