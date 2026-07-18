В Калужской области прогнозируют тёплые выходные

В субботу, 18 июля, установится ясная и безоблачная погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Ветер северный, слабый - порывы не превысят 2 метров в секунду, что создаст ощущение спокойного летнего дня. Атмосферное давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

Похожая погода будет и в воскресенье.