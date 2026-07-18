Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области прогнозируют тёплые выходные
Новость дня Погода

В Калужской области прогнозируют тёплые выходные

Дмитрий Ивьев
18.07, 05:50
0 405
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В субботу, 18 июля, установится ясная и безоблачная погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Ветер северный, слабый - порывы не превысят 2 метров в секунду, что создаст ощущение спокойного летнего дня. Атмосферное давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

Похожая погода будет и в воскресенье.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
0%
0%
40%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlEwVUJud3VUMHFmRVNJZjg2bThvdlE9PSIsInZhbHVlIjoiMXB2RGhtVE1BYkN1MXRna0F3b3ludFZ2WjlRR2RZZ3RUUUFrNGZHc2xrYysxRHoxalFYTjYrY0RsOEVHQnZZM3dOdHc0ZVVoYlRSVHdWMFMyWERqRjdVSlI1K0lJL29oeEEyTkZzNW9PVlVQeEFwRitiOW5mV2tXODRGYmhieUZrbmdENFdac3V3TjVhTlgybFJ6djN3WGRRZlZER1BUQUFMNGJNOWY2K25Neis2OVpuZUQzSXVvODRrTTFENm1BUXRrRWZnNlo2bnlyMStEYjhGcFAySFVRNHZKNU5BVEdsUC9vSFo1MTRCVlJjUGdqQW5QaTdKNFBqVE1zNVZCU2NNRFZPOU9DeFpPcGxFMHJMMzhDNDRUYW90bDkycklCQXFScnRxY0htdmJGRVRkR2djRG5nWkN6djB6eWR0T3ZUcGE4a3RNNHpES0w1cDQrMEtiOHQ5M1hlNnVyakNHMk5Wb1JEWUFkMmtjMXlZa3RuelVrbDcyYTgwaStDOUx4cWtQSSt1elA0OW8rdm52d05nODlSZ1hmWTl0Y1JxRmV0MURHR3NobzZiQWdtZ2U2Zk1ySmk4akphNWQ5dlA5SCIsIm1hYyI6ImNjMDFjMTE3YzcxZjQzM2VlMDE3OGExN2VmMzMzYWJhNWY5ODUyYTNjYTAxMWVhYWM0Y2IzZWJlOGIwODlmZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9qRTNtS1h1TnBIeXNqVnhjaFZRSXc9PSIsInZhbHVlIjoiOFE1OFQ2RjluUkp2VnpGa2FsN0ZsUkhKZ3U2VVZPTk1EYzREZFozdlFITjRxb2F1bEQzUDMyV2NTRlZQdis2NXlOdm5SSnNDdUo1N21CRVNxTHMwb1FjM3cvb1lhbDdtZzNLZGxmNkJuWVIzT1FjWTJIUkNVRFRCNXNJK2RDeDNtVTJ2b3FjbDd3SDdWT2o3Zy9jZzFodHJ2cjZ1VXArMXR1VitGK2VuWE5JZFI0RnNhNjI0cDU4NlhPMDRkU1FXTGpQbXNCd1IxbEpVUEhUcTdUamhNSnFVa0N1dzdka1RUdDFZUGF1WXgzZzFRWTVDZnMwS2huNW5idldwd2pDT296TldNUlpnd0U1a3lVeUx6Ukk5cG5GM3o1M3VORHdhNHl0K3ZoQjd2VE43c2pzbmQzYUZWYU9qUWxydHJLNTZER2F5UENSVzZpOTUyaDIxYXpYWVRWZVZhYk5MUkY5Vld4MHlDL21wcks0SFNEaUNLS2JjcDRkMldTeEY0a3dOYWkzdDd4WVJzM2l6eTJ5Z0xENjRudlVsUCttVEdZbDVFVk5OTS94N3hRVFpSQVhHNUgwUWxHblRxVTgxSGFOY0ErbW1nVUZRNithcDlmMW1NZlUxbTNPRjFVTmNYSGtkTm56NmZoZk16WGVtNDNRL0RtdkthcUJ6b0lldHU1bmZ1RStVY2hZbTJlWjNXdTl2MlowUDQzZ0JUc1Q2cnBraUVheGkydWVwZk9wd0VwWUkvUVdMU3Y5My96YUhSeFRHN3dxaGVnR1RIVnphcHEzeForY2FOV2JOaEJURk50WkVReXpXTXdVZENqdFBRajZ6VFVHZ1Z6T3UrdlIrbnF2ViIsIm1hYyI6IjBkOWJjODk0YmNmNTgxZjcyZTc5YTNhNzA4NjdkODgzYWZhYTQzNTYyMGI2NDFiZWU0YzRiMTE3MjZkZDk4NTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+