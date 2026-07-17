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В Калужской области ожидается солнечная погода

Дмитрий Ивьев
17.07, 05:50
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В пятницу, 17 июля, установится ясная и безоблачная погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 13 градусов, днём воздух прогреется до плюс 20 градусов.

Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для региона.

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