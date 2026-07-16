Дожди прогнозируют в Калужской области

В четверг, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 5 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 742 миллиметров ртутного столба.