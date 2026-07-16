Дожди прогнозируют в Калужской области
В четверг, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 5 метров в секунду.
Атмосферное давление сохранится на уровне 742 миллиметров ртутного столба.
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