В Калужской области ожидается тёплая погода

В среду, 15 июля, установится умеренно тёплая погода. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 20 градусов, днём воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Ветер северо-западный, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 742 миллиметров ртутного столба.