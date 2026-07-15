В Калужской области ожидается тёплая погода
В среду, 15 июля, установится умеренно тёплая погода. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 20 градусов, днём воздух прогреется до плюс 25 градусов.
Ветер северо-западный, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 742 миллиметров ртутного столба.
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