В Калужской области немного потеплеет
Во вторник, 14 июля, установится умеренно тёплая погода. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 19 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду.
Атмосферное давление останется на уровне 741 миллиметра ртутного столба.
В среду потепление продолжится.
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