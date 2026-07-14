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В Калужской области немного потеплеет

Дмитрий Ивьев
14.07, 05:50
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Во вторник, 14 июля, установится умеренно тёплая погода. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 19 градусов, днём воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ветер северный, умеренный - порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление останется на уровне 741 миллиметра ртутного столба.

В среду потепление продолжится.

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