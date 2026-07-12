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Погода

В Калуге ожидается удар стихии

По данным областного управления МЧС, в воскресенье 12 июля на регион может обрушиться ливень с грозой, который не прекратится до конца суток
Михаил Тырин
12.07, 18:30
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Спасатели рекомендуют не покидать дома, закрыть окна и дымоходы, отключить электроприборы.

Если же непогода застала вас на улице, следует выключить мобильные устройства, не использовать зонты и не прятаться под высокими деревьями.

А как у вас? Если к дому подступила стихия - пишите в комментариях, выкладывайте фото и видео. Предупредите тех, кто рядом.

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