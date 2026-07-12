В Калужской области сохранится дождливая погода
В воскресенье, 12 июля, в Калужской области ожидается облачная погода.
Синоптики прогнозируют дождь в течение всего дня.
Уром температура +16 градусов, днём воздух немного прогреется до +19 градусов. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление понизится
от 738 до 735 миллиметра ртутного столба.
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