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В Калужской области сохранится дождливая погода

В воскресенье, 12 июля, в Калужской области ожидается облачная погода.
Ольга Володина
12.07, 06:07
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Синоптики прогнозируют дождь в течение всего дня.

Уром температура +16 градусов, днём воздух немного прогреется до +19 градусов. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление понизится

от 738 до 735 миллиметра ртутного столба.

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