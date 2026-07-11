Калужскую область ждёт дождливая погода

В субботу, 11 июля, в Калужской области сохранится пасмурная погода с дождями. Осадки ожидаются в течение всего дня.

Утром температура составит около плюс 18 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 20 градусов.

Ветер северный, слабый - порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 741 миллиметра ртутного столба.