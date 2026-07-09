Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области ожидается дождливая погода
Новость дня Погода

В Калужской области ожидается дождливая погода

Дмитрий Ивьев
09.07, 05:50
0 876
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 9 июля, сохранится пасмурная и дождливая погода. Осадки ожидаются в течение всего дня.

Утром температура составит около плюс 15 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 17 градусов — это значительно ниже средних многолетних значений для середины лета.

Ветер восточный, слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 740 миллиметров ртутного столба.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
20%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjF5RzJicnEwelF6VmJqVzFQSzlPRmc9PSIsInZhbHVlIjoiL2s0TkhNemZZczNHN05VTklsVUM0SHVBQlB5R0YzbnliQlcxdWJPVFhtR2kwSm1xaG5uWmlhYTBDbndreStpR0NWcEVpRDkwN2xPeGY3ZWdsUW5uMG1kU0pNSDZzRlBQRVJBNTZGRG9wS2Q3ZlFkS1ViV0JCUDVWQmRHTHBpTDIyNW5rc2lQRzI0V0NkcFNla2kxYXg3R2taY2dWV3phblB4SW5XRnI0VzRhNndxTmFxT1JBci9DWTdob05GTHpqTmJlRnM5QjQzbUwwMU93YWdQeVJENmhSVnB1NDRJRVVRTVMwbFJqY0ozVlpkZVJqUllmWFZ5clFoVHJRZiszMFhIUGYwQjhjbmxDK0hkZ1FMbzFrcDRxQkJXMmJ3eVBVL0JRZ01udjlvZGpEQ0NjWUpnR2ZNUTdOSWlmV1hSSGphMUVzbUpUeHROWWJadDEySHVkSkhqdE5WOXBXOVExMzhxcVNQNkdSek5Wcjg0UEppZHNndHBoaElxcjlJbzRUOWU5MVJkTDE2WmxkVTJRbjI0YStjV3pidllMdVV4ZzlWL1d0aHNhOVR1Nk5rTFFyang2QVN5MW9LNjA3ZWh1VyIsIm1hYyI6IjI4YzA3NWI5YTVkZmYyYzBlMGY2NjE4MmIxZmU0NDM4NTA1OGU4YWZjMDFjODJhNjFkYmZiOTYxODFmYTBmNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNFR2I5RUVGSEhSVktUZ2lEZDdOb1E9PSIsInZhbHVlIjoiNjRNdDd0K25tNmI0YTBhVSt4WjBFTWV4cVB3K2xuaUNmK2xRcGc4eVAyenIwYTlISFlwaUZhN05jL1pYaEQ5MFhmVDJUb1dyektFOXFYejhsUUhaa2gvQUVLeDlPa1BFOTlmZnhVaHVMZXY0THkvN1Y1blhLcUNyYmRpdnUvWXRJUmNJWGlVNkR5TEx1T2Y0NnlwUk9uQjZFSFNzMlF1K1pJd1JGaTM0aFRvakZidU1HaUNPdGljUWZtUFdLS3IveVhXazFZN1pkT2ppQStiVDNob0hTYzZ4anNML2dXT1pROU8wRTJXM0Nsc3hORm44dGw0UmNWVGhjSUVtZ3dORzRrKzlIK0NkazZwL0xRcVczWUhDYldYakNoZkNkVERpc2ljNUcwY0h2N2d4eGJLa2dlTkhLZWk4K2JkMkQ5Z1FsRTFRMjgzcXNqTUxWUGo5M1lwZDBDbFkyWjF6ZUNxN0V5b1pQb2t0MWFWeHIyVGVERDdoMmVBcE8rblpwUVN2VXNvdm0zS1FuRlBmQU9Gd1FXWWs3OWpxWktUaVhBdHhNRVVQWWltN3V5QzM0NUtsYzlsSlN1b3ZLMmtNdTI0UiswQWpmR2I3M25TbklOWUpDNkw2Z09qOEZ0dTVqQm9td0dVYnlMZFNSVW5SWmp0bHhscWRUWmxwUStwTXhscjJJWjJCNnNWODJ1Ym12ZE1TZHl1QlQxSVNzVnlraVlYV2orMHhkTG9JU0RJMjRmb21ZNjY0T0EwMm1zSE12MmNNRlJocGI4VTBOUlpQTDZIdXpvN0FvZVVORVpRd2dueTIweE5DbGwxR05XWnpsa0NXMkJPTkNwRWc0bkYydjRHNCIsIm1hYyI6IjdhNzA3YWVmNjgyYWM3M2FmYWQ2ODg2N2M3ZTg1ZmJlZWViODU2YjI3N2I4ZWUzZDdhZGNkNjFjNWI5MjhhZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+