В Калужской области ожидается дождливая погода

В четверг, 9 июля, сохранится пасмурная и дождливая погода. Осадки ожидаются в течение всего дня.

Утром температура составит около плюс 15 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 17 градусов — это значительно ниже средних многолетних значений для середины лета.

Ветер восточный, слабый — порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 740 миллиметров ртутного столба.