В Калужской области ожидается прохладный и дождливый понедельник
В понедельник, 6 июля, сохранится облачная с прояснениями погода.
Синоптики прогнозируют дожди в течение дня, после обеда возможны грозы.
Утром температура составит +14 градусов, днём воздух прогреется всего до +19 градусов.
Ветер юго-западного направления скоростью 3 – 9 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня понизится от 742 до 739 миллиметров ртутного столба.
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