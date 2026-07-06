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Новость дня Погода

В Калужской области ожидается прохладный и дождливый понедельник

В понедельник, 6 июля, сохранится облачная с прояснениями погода.
Ольга Володина
06.07, 06:07
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Синоптики прогнозируют дожди в течение дня, после обеда возможны грозы.

Утром температура составит +14 градусов, днём воздух прогреется всего до +19 градусов.

Ветер юго-западного направления скоростью 3 – 9 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня понизится от 742 до 739 миллиметров ртутного столба.

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