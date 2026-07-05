В Калужской области ожидается дождливая погода

В воскресенье, 5 июля, сохранится неустойчивая погода. Будет облачно с прояснениями, пройдут дожди.

Утром температура составит около плюс 17 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 20 градусов - это заметно прохладнее, чем в первые дни июля.

Ветер западный, слабый - порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба, что является одним из самых низких значений в этом месяце.