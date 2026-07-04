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В Калужской области похолодает на выходных

Дмитрий Ивьев
04.07, 05:50
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В субботу, 4 июля, установится пасмурная погода с дождями. Осадки ожидаются в течение всего дня.

Утром температура составит около плюс 18 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 21 градуса - это заметно прохладнее, чем в предыдущие дни.

Ветер северный, слабый - порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба, что является одним из самых низких значений в июле.

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