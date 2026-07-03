Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калуге похолодает, пойдет дождь
Новость дня Погода

В Калуге похолодает, пойдет дождь

Дмитрий Ивьев
03.07, 05:50
0 864
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 3 июля, в Калужской области установится облачная погода с дождями. Осадки ожидаются в течение дня.

Утром температура составит около плюс 21 градуса, днём воздух прогреется до плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый - порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

Из-за дождей водителям рекомендуется соблюдать осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию до других транспортных средств. Пешеходам стоит использовать зонт и одежду, защищающую от влаги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
7 оценили
57%
0%
0%
0%
29%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFVQWlyb3RBdXF5cnVDOUtuQ0swSVE9PSIsInZhbHVlIjoid1dWdGRhK09UZzlnZWpsY1RIZTZNc1BuMERTVCtQQXM3VE5jY3BhaDNSZXRqWDhvRC9qRFdqbFIzclFpOEZ1VVY5YWdrQm1pMWlwdWFmdnpjWTVqWmtoV3ZDeVBjQ1hKWVRkV2dxbjJDNGJPRC9YQ0Y4VVRJQ3BZajMwaXlYRG1LWkNNNE4vUTE4M1hzUXppQmthbEVsVUl0bVQ5M2RETFU4d2FlRHRMTzMrMHY3d0F0QWJnakVmdW44ZG5ubkVoVGhQOTlmeG1GYnVDMmg0TWphL2kvbGZORG9WUkVlcGJXc3FidTNmVkNJY3p6TytEaEdvQzF1UWFvUzRHZXRrYVRKM01MSDRYRDU2R1d5V1cwaUd4OXFUQW4xd3oxUUxMM1BtUHF6eC8vdVBxc0M4TUVPSUcwTmtaSUM1aGlCdEdVcmNHdkpLYkVUYzRRdmdiaTJkSHJaS1Y5TjdsZ2tiZU5ic28vRjQ2NXM1TXNkVWoxRmlhOGFSeERjSnM4VUErMDF3YjB3bkppc2xoWEJTZ2lWaHJ1dEJUYnMxckVydldIRHowUk1EWFNnL3M5NCtiSHBzblg1REF4MExFNG13RiIsIm1hYyI6IjFhMzVlNzg2N2FhYTM3YzEyM2NlN2MyNmVlMjY0MjAxYjc0ZDFmZjk4MzcxZGY0ZDI1NGYyMmI1ZmUxZTQ4N2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5tZExvWkloMjJ4MDRadmw3a01IT1E9PSIsInZhbHVlIjoidHBqMWZ1ZG5sd3RUN2ZFMWJvcDdGNTl6OStoVDQvdTl6b1hERGxJK2c3UmpmR0VWSVdvaXdTK2dvZ0sydjllNklJUkUzTkVVWnpxbmNXdXFObGl3bUt5c0NWVXk4YndEeHdWaHlFUkFDRlgyNDE0UXhpUGdlaWUvMzNDSnlwN2FhbGQ0R1hMUUpLRmtsa2E5c0lhZ3FxcnBucHhodmFDZUhLWGFZV2RPdDNSdU8ycnYzajFFdmdoazRaUTFhRWhZbUJpdkMzalg2REtKc09pT1dBMVM1QTBMVUNFL0R1YzdzdXdleHRseVFaWkQ3WEg2ZW0vemNuT3hMcUhyelYxZkdrUGxsWWJkSWZCN1N5eWJLWDRhMDYwOWJySUhxSWxPdHJXdTEySll4eER0ZHA2c2l3cGZyN252ZGdaQTA3OWFOV3A1eCtDZlV6U2N1UDArUFQzclp6amc2TC91SnVKc2FIRUw2ZWFuTXB6amVKcnFJeWJSZ1NUZ1BMTUVaOEJEZDYwZk5lQjNXalZmamNha1lrVndLOUc2ZzJPUUlEL1FocWR3RVlZVnd2blFFa2dVU1FzMVU3WXhyUWR6NGw4MHVlYjZlWTBuYklodlJyRnV5cFRlVFBZSE9VUmVyVGFNK3dldDgrQ1BrQlpwL3VWeEp0aWQ2VEtvdWI2OXRVMUFJcUZpdFJkbDNzbzNydUZjMmFzUFlqV3Nmc3YzN0dZSFRzb1BjQ2dpcUFsU3RNeUIxVW9waXZpZi80R0xjNE82TFdHZDk4WU1ZSkVSZU1DMjE3VGZXNjhTMnZLOE5YR2tMd2dOdE13d0xtVmxGYkJzOFRJaWtsa1VOL3hWK3hZcyIsIm1hYyI6ImJmNmI0MmQxODY3Y2ZhZmE4MGNhZjJjZDViNWVmNDZmMWI0ZDljNjlkNDU4ODJjYmExYjcwOTViZjk5NjFlODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+