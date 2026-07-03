В Калуге похолодает, пойдет дождь

В пятницу, 3 июля, в Калужской области установится облачная погода с дождями. Осадки ожидаются в течение дня.

Утром температура составит около плюс 21 градуса, днём воздух прогреется до плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый - порывы не превысят 2 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

Из-за дождей водителям рекомендуется соблюдать осторожность, снижать скорость и увеличивать дистанцию до других транспортных средств. Пешеходам стоит использовать зонт и одежду, защищающую от влаги.