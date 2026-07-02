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В Калужской области 2 июля сохранится жаркая погода

Дмитрий Ивьев
02.07, 05:50
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В четверг продолжится период ясной и сухой погоды. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 24 градусов, днём воздух вновь прогреется до плюс 30 градусов. Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 741 миллиметра ртутного столба.

А вот с пятницы возможно похолодание и дожди.

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