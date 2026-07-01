30-градусная жара ждёт Калугу

В среду, 1 июля, в Калужской области установится ясная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура уже составит около плюс 24 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 30 градусов.

Ветер северный, слабый — порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, жара сохранится и в четверг, а потом немного похолодает.