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В Калужскую область придёт жаркая погода

Дмитрий Ивьев
30.06, 05:50
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Во вторник, 30 июня, установится ясная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 19 градусов, днём воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Ветер северный, слабый - порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба.

В среду и четверг воздух может прогреться до +30.

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