В Калужскую область придёт жаркая погода

Во вторник, 30 июня, установится ясная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 19 градусов, днём воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Ветер северный, слабый - порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба.

В среду и четверг воздух может прогреться до +30.