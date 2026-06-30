В Калужскую область придёт жаркая погода
Во вторник, 30 июня, установится ясная и сухая погода. Осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 19 градусов, днём воздух прогреется до плюс 27 градусов.
Ветер северный, слабый - порывы не превысят 3 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба.
В среду и четверг воздух может прогреться до +30.
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