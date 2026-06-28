В воскресенье калужан ждет облачная погода без дождя
В воскресенье, 28 июня, в Калуге синоптики прогнозируют переменную облачность.
Дождя не обещают.
Утром температура воздуха поднимется до +18 градусов. днём прогреется до +23.
Северный ветер скоростью 3-7 метров в секунду, немного понизит ощущение тепла.
Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
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