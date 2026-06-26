В Калужской области 26 июня ожидается облачная погода с дождём
В пятницу днём и вечером возможен кратковременный дождь.
Утром температура составит около плюс 16 градусов, днём воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 743 миллиметров ртутного столба.
Синоптики отмечают, что такая погода характерна для конца июня: тёплый воздух сочетается с прохождением слабых атмосферных фронтов, приносящих кратковременные осадки.
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