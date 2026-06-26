В Калужской области 26 июня ожидается облачная погода с дождём

В пятницу днём и вечером возможен кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 16 градусов, днём воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 743 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая погода характерна для конца июня: тёплый воздух сочетается с прохождением слабых атмосферных фронтов, приносящих кратковременные осадки.