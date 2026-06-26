Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калужской области 26 июня ожидается облачная погода с дождём
Новость дня Погода

В Калужской области 26 июня ожидается облачная погода с дождём

Дмитрий Ивьев
26.06, 05:50
0 296
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу днём и вечером возможен кратковременный дождь.

Утром температура составит около плюс 16 градусов, днём воздух прогреется до плюс 20 градусов. Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 743 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая погода характерна для конца июня: тёплый воздух сочетается с прохождением слабых атмосферных фронтов, приносящих кратковременные осадки.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNkMjNIUldoVFB4QTJicmxpcDZSSlE9PSIsInZhbHVlIjoiak5nSk5zVkNZUVYzblNKUEEwdFp6enZHS2k2YW0xZHBZZlpwQ2FGSjhWZ3E1SUp6cnRRaEJMMVI5UEhYaHZuSkEvOHF6emJuZjd1Tld0VVA2U3ExSjk2cUh0WURWWDJpcjdUcGZTSVU4ZUtmMEZyOG5MYzRQcXplbnREOGF3M1RHSmQ4Uk1sZSs1eXEzb2tQUkthYlBKZjM1ZllGSWdUNDJUbTZPY3Iwbmw4SE5JVmY2MWhBeFV5UzJDMGJiaGZlb21iSE8vWUVPT2x4S05uOXBnWVNrNUNBWkNjU21oOENWM0owYWFXVnpoUjlWY2luSTZMM2NySWxGZ2FuTlcxSmhDNDNiQVZJUTZnOGR5S1hjUTZRVFJsYnVOZ1VRaTVZaTVuV2lvYTRDWHNWVk1aUG5xQ2p3TEJYVGYxbzhQZW9qTUFkMjR3VWJOMGpxblE1U05oMDdRWTZ2RTR1MDNicmQvSTgvK2QvWXVtWGk4cG85OHJxU1VhUnRvZHlZRURJMGgyWFgrQUM3NzBiWURqWXRjMVBUVDhEVmNYNEFPNkxVREdkdUtleDdtTnlkYnRiKzVlaXgyTTgwWG5RWUxZbiIsIm1hYyI6IjNjYTQ4Mzg5MGM5YTQ1NDViZDVkZDVlYTQwYjlhYmQ1ZDY0ZWE0Y2I1ZGVmN2JhYmIzNzM2ZTRhNWVjOTA1NzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im41OGY1Ym40Z09OUlV0dUhKdEFaakE9PSIsInZhbHVlIjoibXcwbGdiaTNsek5rRHpQZDJyUkZRNUdhcS9pS2xDUmJpTEh5RG9NdXVsdkw5N1VOU05kUGdPMGFGc0FYNTd1bmJ0Y2JvWndidm40ZlhkYkhWdVRNc2NpNEprcGlwVGxkclVUVjc5cGQ0aThzMW9uVWZwMUtiYzJ5dTd1am4xajB5MmZubGN2NlJUSXVQUkRNY2JYb3RVMEJLRjNlTE15c1pyNHNCMlVPVEpKVmpTK3o0ZUxxK0EwaHVFRndSRW45N25FVzNEMkh5QmtiZjU2eXRvMDhaaDl4S0ZZVmRqMjhJbmtlczhQdlBBT05mWUJneGRsL0tWUGV4UytHRHBWWFhiMjhjcEcrSjRManVaWlZzM0dKVzFoTlp5T3JUQXBCWUZSY3ZidS95ODQ3WUl1cHJlZ3lUZUVEVGc3Q1FCbmI0cytWSVczOGU4OHNSdUFyakNuSjNVSVNXbHVGYnRpUzFVRDhlUERPRzJNN21XSjFDbXRpcnhqanB5Zjg2Y0JhVzF4UjhMU2FVa0VRM1hDTGpjS2diaXlUSWN4UXFJNEJtZDNJbFlJWGVzRnNOS1NkQ1U4dkRwMzZwZXRsTmRnUm1ZeTcwSVhKUzhnT3NLemR5TGdreUxZZWhXUFExN1RMT0pRQXVXTlVqQ0J4R1lPRDRpS3VGc1FsNEY3QVpVcDBSbCsxUDFpa2RBQktDL1dEdnUwU0RPQlVrdmZTSWU4d0IwWnFiQnYybWRGd3FIS3ROb3YvRnB2VUgxblZvMUEvWTJDcVBGa1czTkd0dGwzUW1peFdxUGpSOWEvdVk2ZnBUNFpkSkdYbDVLRTZVK1NEeU1GTFQ5Tk01QUhpM3Z5OSIsIm1hYyI6IjZkZjlmNTgzMWZkY2U3M2M1OTFhMTQ5ZGVlZjkxYzJkNjA1NTdjZDVhY2QzOWE1NDJmNzMxNzBjYzIxZWIxZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+