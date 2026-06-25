В Калугу вернутся дожди
В четверг, 25 июня, в Калужской области установится пасмурная и дождливая погода. Осадки ожидаются в течение всего дня.
Утром температура составит около плюс 15 градусов, днём воздух прогреется лишь до плюс 18 градусов — это заметно прохладнее, чем в предыдущие дни.
Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба.
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