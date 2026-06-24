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В Калужской области ожидается сухая погода

Дмитрий Ивьев
24.06, 05:50
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В среду, 24 июня, сохранится спокойная летняя погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 18 градусов, днём воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление останется на уровне 742 миллиметров ртутного столба.

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