В Калужской области ожидается сухая погода

В среду, 24 июня, сохранится спокойная летняя погода. Будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Утром температура составит около плюс 18 градусов, днём воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление останется на уровне 742 миллиметров ртутного столба.