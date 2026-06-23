В Калужской области ожидается солнечная погода
Во вторник, 23 июня, будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
Утром температура составит около плюс 19 градусов, днём воздух прогреется до плюс 22 градусов. Ветер северный, умеренный — порывы достигнут 5 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба.
Синоптики отмечают, что такая погода соответствует сезонной норме для конца июня: тепло, сухо и умеренно ветрено.
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