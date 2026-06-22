Симфония дождя: Калуга проведет понедельник под аккомпанемент капель

В первый день рабочей недели, 22 июня, Калуга предстанет перед горожанами в своем самом уютном и задумчивом обличье.

По прогнозам синоптиков, небо над городом будет затянуто благородной дымкой облаков, а начавшийся мелкий дождь сыграет привычную, но прекрасную симфонию по крышам и листве.

Температура воздуха порадует настоящим летним комфортом: столбики термометров остановятся на отметках от +20 до +22 градусов — идеальная погода для того, чтобы, укутавшись в легкий плащ, прогуляться по улицам.

Западный ветер будет лишь слегка тревожить кроны деревьев, даря приятную свежесть: его скорость составит 3 метра в секунду, с редкими порывами до 5 м/с. Барометры показывают стабильные 742 мм рт. ст.

Этот день обещает быть тихим, меланхоличным и по-настоящему очищающим — отличный повод замедлиться и увидеть красоту в непогоде.