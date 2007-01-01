МЧС предупреждает калужан о грозе и ветре до 15 метров в секунду

Главное управление МЧС по Калужской области распространило экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, в ближайший час и до 20:00 17 июня местами по региону ожидается непогода.

Возможны сильные дожди и грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны при усилении ветра,- напоминают спасатели.

Лучше переждать непогоду в помещении. Если вы всё же оказались на улице, держитесь подальше от линий электропередач, шатких конструкций и деревьев.

Если вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефонам «112», «01» или с мобильного «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.