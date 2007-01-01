Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода МЧС предупреждает калужан о грозе и ветре до 15 метров в секунду
Новость дня Погода

МЧС предупреждает калужан о грозе и ветре до 15 метров в секунду

Главное управление МЧС по Калужской области распространило экстренное предупреждение.
Ольга Володина
17.06, 14:38
0 437
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По данным синоптиков, в ближайший час и до 20:00 17 июня местами по региону ожидается непогода.

Возможны сильные дожди и грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны при усилении ветра,- напоминают спасатели.

Лучше переждать непогоду в помещении. Если вы всё же оказались на улице, держитесь подальше от линий электропередач, шатких конструкций и деревьев.

Если вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефонам «112», «01» или с мобильного «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
гроза непогода дождь сильный ветер
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikw0UmRSRytiWWVJK01mYWlpM2V4Qnc9PSIsInZhbHVlIjoicDMwVERsTDQwdUxOMkMrQTExT2JBaUtQeUpndHpsRmpibncrN0lxZXlKZ0Q0RkxrcGZkSmYzbTk0WG9oVk52RERJVEwvUzM0R2loNzhtYkJ4KzZTYmFaRldvVkRWZUhrOXhFQUhac3JPVnpJWWtjbzNxZkk3SVhRK1FzZGhFOUJ2cXExZkhCMW84bUdMdExYcmVacXRSWVhGM3hOdXhoYStySEJyUHdGOXFJSlIrT3c5cW1rZlRKTnlBRm1FVzZJYXRyRzlDWldsNTd3NkFsb3l0R0dIMklGY3FwT3hQYnV4TWhRbDFXc2hTQjFrbENBdUx6dXFxNUc0Y1VhamorWFZFZWdERXBBTUQxSXNFSnh4SGpkSEJzRDI4akJYYlFLb2pLa09UN2hFN29YSkY0Sm0xMHN3ODIxN1pzK3hXK3R2d2xRdVdOcFhCd1d6SnNqRzlhVUZaN3dwM2t4bFYvWG9oTHZoYkNGdmh5eWNqVk5sOC9RTzZBQVEvRDN5b0VkT2QyeEtKQW1xZ2I4aEx5aTI1Y0N6SlEyTnBGOVE2dXdBQjFyc0ZpOXdNczhiYUl1WHBYWTB3RlJHWk5zcG14VyIsIm1hYyI6ImE4MjU4YzdiOTJlZDY1OThlNjQ3NWQzMjdkMTU0NDUyYjM0NzZmOWFiY2VkNzQ4NDE0YzA0OWU0Y2FkOTYzZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndUcTJvY0RFT3QrZlAzM2ZtNGxCdUE9PSIsInZhbHVlIjoiWm4zNit2TGYrRlZ3bmdBSytMQWhreFVOSTgzTWVDQkhxQ2wrZUpZc1NYMzQ4Q1ZjbWZVVmhEaEVwSW42eXZuNXFhVzBPeHJONjRYemlJbDZCT0RJOWloQlllMUdQT1FiT0J5SWcvTVk5eHJ1R1ZRbjZKM1JReGFBa3JvekQ5S1FrODBvd0s2UThxUWhqdkgyOEtSaXNrYVZyM1lSeG1CS2MyNkFSaEJSSXB4K1hUb25zQjdtSFFHTURDa1NnNDZYSEpoY3o4K1M5V1pRcWtxOXI5YnNTbk53UStZMHQ0QXlwOVhtcGpDVEFmbVlSU293aERjNFlpbGkxWkFscC9Hb2lOKzVtWUFBVHJ1K1kxOXQ4eTRnRFdzZGNzV0xrSmpVRE4rSlpGenZldjdVYXNNd21nUWNKcmxudC93aG5pbHRwaE1WQ2F6S0Z3ajIzYnBNOW4rK09rTTFmVVpwa1BPVHhqYjRhNC9TTFhBcjFXdVN5bUdhTlR2RExLdEp1Myt1ZVpZYmNmVW9QdlM2M29Oei9zUGU5NGdBZmZGSjFvMEVOU1dpZ2s4eFU4WmtKSDc0UXJlYVV3eXBwU3NVN0h5Mlp5aEs5cnFmcGJUUHVHcjRwUmpmaUZvL2ZaUUxTQ0xrWHNONGJxaUg3SjJYYitpd1BtK3dWNVoxaG1uaDd2OVhEV1pHdDB4NGcwdk1QaXVWZjZScksvNVNLbHZEVS9XUFFjM3FoeFNUS1ZPbUQzTnFEdWtHUFd6dFlnT3lHb2c3cFZ4bXZTUDVLdk9Yb0VYaElxOEUxckhpd3R2NjAvMWtyTnlQWm4vUFI2dzgyNzFrd2NZell0ckZFa1F6dnpjZyIsIm1hYyI6ImUyZjgwMDA0MjgwYThmYTg0MDMyMzg2YThmMDkyN2RkNGIzNTA4ZGMxNTQ2ZDFhZDM0ZTkyZmQ1Mzg3ZWFiMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+