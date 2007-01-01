Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Погода В Калуге выпала треть месячной нормы осадков
Новость дня Погода

В Калуге выпала треть месячной нормы осадков

Калужская область оказалась в тыловой части североатлантического циклона, который принёс похолодание и дожди.
Ольга Володина
16.06, 15:47
1 334
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Известный метеоролог Татьяна Инкина сообщила, что за день 15 июня и в ночь на 16 июня в Калуге прошли самые интенсивные дожди во всём регионе.

За это время на областной центр вылилось 24 миллиметра осадков, что составляет треть месячной нормы для июня. В Малоярославце этот показатель достиг 18 миллиметров, в Жиздре — 2, а Спас-Деменск непогода обошла стороной.

- В тылу атлантического циклона периодически будут налетать тяжелые кучево-дождевые облака и проливаться ливневые дожди. Мне пока такая погода нравится. Воздух насыщен кислородом, а цветущая липа на Степана Разина после дождя пахнет волшебно. Дышим глубоко. По прогнозу ГМЦ России плюс 25 вернется в выходные, - рассказала Татьяна Инкина.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дождь непогода погода осадки
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBOVFlFd1JRNktKRXJNVGFBN0ZjRVE9PSIsInZhbHVlIjoiVDJzMjBMd3dTSEZ0aXU4a2REMTFNdEVUQlBibWZmR0pPSGRKdFViUGNlYnlJbnlPTVEwbmRWLy9IUyt2RWhHMUx4NFBEb2dtQlpZQUFjekxOTmxMU1ZIRTdPakdYU2o5c2duQVVCaG5qdUVyVkVQV0h4T0JwZkdtYmJRaEhoVWYweDNMWEhKVmVaTUVxa1djUzFhV3hWT1NXdmsvUCtqeGtLL1FMcE9VZGtsNVBSbmxjcFRYY0ZRUjNYNGlCQ1p6OW1nUDNDVzBkZjBGcVZjdTZQNlJER0RMNXZVdHplVm1HbnE5b2tSdEl4VDRtQ0ZOZXZrck51eTVDOEpMcERDbVJiWUVlcGxuU2EvcWdQdXk3YWdtKzVMa25uUVc3Ni9UeVpxMGZtUE1KSERCMjVQK2FweHdHSk0rZCtGRDErVVNvZTg4RjZnTlgxMEExODc2NG10cFh1cE43bWFha2tCdGFkM1JSZm5teEtWUC8ydjRvUFRvS0Z6Rmp0ZGsxSVJ3NEdPR2VHWUhJaENtQmFpUlk4RVNINytkRnlyU05sdldJRVdQOElpY1RTVngxMWFISHIrSFR4V0RYa0FzTm5HTyIsIm1hYyI6ImMzMTc3NWUzMGJiMGQ2YTUyMTcxOTEyZjAwNDE4OWY5OTlkZGFjYjMyNGY0NzRlZGEwZGZiNzcyMDQzZGM1ZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNoRUpKTnhMTmdsbUZpdnBXTXBnMFE9PSIsInZhbHVlIjoiUTIya1NvUGxpQStZR0JsY0FUcTlFUGE3MWRQWmhkY0dRT3JmbjVEN0dRT1cwODIvdVJ2SGwrSVJIZ2hlSWZnYXZRclFWYjdybm1HeEdBOHZRZXdTV1R1UXpJL2hvV3pJbG1STzRXZVFDajJNWlJKOFZDWll2bms1TEgrazk1SFNQZWVHcXB4NzVnQlpNa0dqWlRtY1RCZGgzOFdBU240bnBRUWxBelVPM0krbkxUbzNMZUxBN0F0NGplSGlRaFdocHgzS0JkOVVuR1FqaWdzbHVvdDZoWjdJYkVzVDJkRlhTejRVOWZTbVBKOG5MaGtOQzdrMCtHdVZxUFUzK1Z5bk5kSnM3Ynd2QTNxNmcrekNNb0xtWVpPSUJqV0tnczZvbW51WThMSWhPb3hKRFNSV21yeVRRc1RCSUphYVJvb1VsM1FPa1ZzclFCdjhDNUVXTGRHbVBoV2FjWDJpbDg4WmI4SHAwRlFLUXV1Z1JLZ0RqaHN3MlowdGJpOXhwall6VXZVZHZZQUtlSXRaeTBEeW80cU1wS21pWWxrTzVCRzZRK0FUaGQwM2NBQkdhTGxYZWVHRWZ3aXV4bUNNWmtnSklOS1QxN2hLY2Y1RmUvNWFESUJMd2dMMEQ0RmR2N0cycjRWSXh4aXlSNXBjL0JxdFRVVlRJNWNIS1cyYzNrSU1EMlNZcGphVkRLdHlOZVFNMHNUSnNFUXVPOEkxRElUdGp5di9Id3krV1RKaGxtUG1TSlhSR3Z3M3E0OVpicEZvSGpTdUhYSzJtaEFyTkY2amlvMFBVRkhIaDlBSWt5bWZhSy9iL09sS0VTd3RSWGl4c2E1ZzFqdkJzbmhwM1A1aSIsIm1hYyI6IjA0MTBhY2M5MjcxMzU0YTA5NzJlNzEwYzg5YzI0MzY5ZGM2MWY1NmU4YjU5NzRiNjEzOGZhYTI3MWJlZDYwODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+