В Калуге выпала треть месячной нормы осадков

Калужская область оказалась в тыловой части североатлантического циклона, который принёс похолодание и дожди.

Известный метеоролог Татьяна Инкина сообщила, что за день 15 июня и в ночь на 16 июня в Калуге прошли самые интенсивные дожди во всём регионе.

За это время на областной центр вылилось 24 миллиметра осадков, что составляет треть месячной нормы для июня. В Малоярославце этот показатель достиг 18 миллиметров, в Жиздре — 2, а Спас-Деменск непогода обошла стороной.

- В тылу атлантического циклона периодически будут налетать тяжелые кучево-дождевые облака и проливаться ливневые дожди. Мне пока такая погода нравится. Воздух насыщен кислородом, а цветущая липа на Степана Разина после дождя пахнет волшебно. Дышим глубоко. По прогнозу ГМЦ России плюс 25 вернется в выходные, - рассказала Татьяна Инкина.