МЧС предупреждает калужан о сильном дожде и грозе с ветром

Главное управление МЧС по Калужской области распространило экстренное предупреждение.

По данным местного ЦГМС, в ближайший час и до конца суток 15 июня, а также в течение всего дня 16 июня местами по региону ожидается сильный дождь и гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели обратились к жителям:

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны при усилении ветра.

Особую опасность представляют слабо закреплённые конструкции, рекламные щиты и старые деревья. В непогоду лучше не парковать под ними машины и не находиться рядом.

В экстренных случаях звоните по телефонам «112», «01» или с мобильного «101».