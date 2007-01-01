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МЧС предупреждает калужан о сильном дожде и грозе с ветром

Главное управление МЧС по Калужской области распространило экстренное предупреждение.
Ольга Володина
15.06, 12:56
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По данным местного ЦГМС, в ближайший час и до конца суток 15 июня, а также в течение всего дня 16 июня местами по региону ожидается сильный дождь и гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели обратились к жителям:

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны при усилении ветра.

Особую опасность представляют слабо закреплённые конструкции, рекламные щиты и старые деревья. В непогоду лучше не парковать под ними машины и не находиться рядом.

В экстренных случаях звоните по телефонам «112», «01» или с мобильного «101».

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