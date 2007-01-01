Калужан предупредили об опасной погодной аномалии
По сообщению областного управления МЧС, 12 июня Калугу ждут ливневый дождь, град и гроза с порывами ветра до 15 м/с.
Спасатели рекомендуют закрыть окна и не покидать домов, а также не пользоваться в грозу бытовой электроникой.
Если же вы оказались на открытой местности, то следует держаться подальше от всего металлического, высоких деревьев, водоемов.
Кроме того желательно отключить мобильные телефоны.
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