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Погода

Калужан предупредили об опасной погодной аномалии

По сообщению областного управления МЧС, 12 июня Калугу ждут ливневый дождь, град и гроза с порывами ветра до 15 м/с.
Михаил Тырин
12.06, 14:15
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Спасатели рекомендуют закрыть окна и не покидать домов, а также не пользоваться в грозу бытовой электроникой.

Если же вы оказались на открытой местности, то следует держаться подальше от всего металлического, высоких деревьев, водоемов.

Кроме того желательно отключить мобильные телефоны.

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