Калужан предупредили об опасной погодной аномалии

По сообщению областного управления МЧС, 12 июня Калугу ждут ливневый дождь, град и гроза с порывами ветра до 15 м/с.

Спасатели рекомендуют закрыть окна и не покидать домов, а также не пользоваться в грозу бытовой электроникой.

Если же вы оказались на открытой местности, то следует держаться подальше от всего металлического, высоких деревьев, водоемов.

Кроме того желательно отключить мобильные телефоны.