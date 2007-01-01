В Калужской области синоптики обещают теплое воскресенье без осадков

В Калужской области 7 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Осадков не предвидится.

Утром температура составит +19 градусов. Днём воздух прогреется до +26. Ветер юго-восточный - слабый, 1–3 метра в секунду. Давление останется на отметке 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха — 31–45 %.

Ультрафиолетовый индекс достигнет 6 баллов — это высокий уровень. Геомагнитное поле Земли слабо возмущённое — 4 балла.

Погода располагает к прогулкам и отдыху на улице. Но метеорологи предупреждают: ультрафиолет активен даже в облачную погоду. Без защиты можно получить солнечные ожоги. Используйте кремы и носите закрытую одежду. В ближайшие дни станет ещё жарче — температура может подняться до тридцати градусов.