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На следующей неделе калужанам обещают +30 градусов

На следующей неделе в Калужскую область придёт настоящая летняя жара.
Ольга Володина
06.06, 14:52
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Синоптики прогнозируют, что воздух прогреется как до +30 градусов. Тёплая погода задержится в регионе как минимум до следующих выходных.

Понедельник, 8 июня, будет довольно тёплым — около +27 градусов. Но это только начало. Каждый последующий день температура будет только расти. К среде столбики термометров могут перевалить за +30. Самая сильная жара ожидается именно в середине недели.

Однако метеорологи предупреждают: к концу недели станет прохладнее и, вероятно, начнутся дожди.

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